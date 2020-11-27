«ريزر» تُطلق وحدة تحكم لأجهزة «إكس بوكس»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

كشفت شركة «ريزر» عن وحدة تحكم جديدة لأجهزة الألعاب «مايكروسوفت إكس بوكس».

وأوضحت الشركة الأميركية أن وحدة التحكم الجديدة «Wolverine V2»، تأتي بأزرار «Mecha Tactile Action» ولوحة «D-Pad»، إضافة إلى التصميم المريح للاستمتاع باللعب طوال اليوم.

وأضافت الشركة أن أزرار «ريزر»، تتحمل ما يصل إلى ثلاثة ملايين نقرة ومسافة الحركة القصيرة، وبالتالي فإن وحدة التحكم الجديدة تمتاز بأنها أسرع في تنشيط الأزرار بنسبة 35% مقارنة بالمفاتيح التقليدية.

وإضافة إلى المفاتيح السريعة تتضمن وحدة التحكم «Wolverine V2» اثنين من الأزرار متعددة الوظائف والقابلة للبرمجة، والتي يمكن لعشاق الألعاب تخصيصها حسب المتطلبات بواسطة تطبيق «Razer Controller Setup Designe for Xbox».