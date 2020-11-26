تثبيت المحادثات المهمة في تطبيق Signal

المصدر: الإمارات اليوم

سهلت تطبيقات التواصل النصي والصوتي العلاقات بين المستخدمين، حيث لا يحتاج الأمر سوى تدوين بضع كلمات في رسالة للسؤال عن شيء أو الإجابة عن سؤال وغير ذلك. ودائماً يتواصل المستخدم مع بعض جهات الاتصال أكثر مما يتواصل مع غيرهم، ويتمنى لو أمكنه جعل هذه المجموعة من جهات الاتصال كأفراد الأسرة، مثلاً، في مكان مميز يسهل الوصول إليه لتسهيل إجراء المحادثات المستمرة معهم. لهذا توفر تطبيقات التواصل هذه الميزة لمستخدميها، ومن بينها تطبيق Signal.

فإذا كنت من مستخدمي Signal عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، فاتبع الخطوات التالية لتثبيت المحادثات المهمة لتراها فور دخولك قائمة المحادثات: افتح تطبيق Signal الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل فقاعة زرقاء فوق خلفية بيضاء، واستعرض «قائمة المحادثات» Chat List لاختيار المحادثة التي تفضل تثبيتها، ثم انقر فوقها مع التثبيت، ثم توجه إلى شريط الأدوات الذي يظهر في أعلى الشاشة، وانقر فوق خيار «التثبيت» Pin الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دبوس صغير، وبذلك ستظهر المحادثة المثبتة في أعلى قائمة المحادثات. ولو أردت إلغاء تثبيت المحادثة، كرر الخطوات نفسها لكن انقر فوق زر «إلغاء التثبيت» Unpin في الأعلى، ويبدو في شكل دبوس تعلوه علامة مائلة.