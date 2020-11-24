«شاومي» تطلق ساعة ذكية بغلاف معدني مقاوم للصدمات

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت «شركة شاومي الصينية» عن إطلاق ساعتها الذكية Mibro Air الجديدة التي تتمتع بمظهر رياضي ووظائف عدة.

وأوضحت الشركة أن الساعة تزن 40 غراماً، بسُمك 9.2 ملليمترات، فيما يبلغ قطرها 42 ملليمتراً، وهي مجهزة بشاشة TFT قياس 1.28 بوصة. أما دقة الوضوح فيها فتبلغ (240×240) بيكسل، مع إمكانية تحديد العديد من أشكال المينا المختلفة.

وتم تزويد الساعة بمستشعر لمعدل ضربات القلب، ما يجعل من الممكن تسجيل الأنشطة الرياضية، كما تم تزويدها ببطارية سعة 200 مللي أمبير/‏‏‏ساعة تدوم حتى 25 يوماً، كما أنها تتوافق مع فئة الحماية IP68، ما يعني أن غلافها المعدني مقاوم بشكل جيد للصدمات.