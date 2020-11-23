«أنكر» تكشف عن جهاز جديد للعرض السينمائي المنزلي

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «أنكر» الصينية عن أحدث أجهزة العرض السينمائي المنزلي تحت اسم «Nebula Solar». وأوضحت الشركة أن جهاز العرض المدمج يأتي بوزن واحد كيلوغرام مع أبعاد مربعة «192×192×59 ملم»، ويوفر عرضاً بدرجة سطوع تصل إلى «400 أنسي-لومن» ودقة وضوح تبلغ «1920×1080» بكسل بنسبة باعية «16: 9»، مشيرة إلى أن نسبة الإسقاط تبلغ 120 بوصة على مسافة 3.18 أمتار، و60 بوصة عند 1.6 متر. وأضافت أن الجهاز الجديد يعتمد على نظام التشغيل «Android TV 9» وهو مزود باثنتين من السماعات بقدرة 3 واط وتقنية «Dolby Digital Plus» ومنفذ «HDMI 2.0» يصل إلى 4K ومنفذ «USB-A»، مع دعم تقنيتي «واي فاي» و«بلوتوث»، فضلاً عن Chromecast والمساعد الصوتي «غوغل» Assistant.