تطوير نظام للدراجات النارية يحذّر من التصادمات

المصدر: تل أبيب ■د.ب.أ

أعلنت شركة Ride Vision عن تطوير نظام جديد للتحذير من التصادمات مخصص للدراجات النارية.

ويعتمد النظام الجديد على مزيج من تقنية التعرف الى الصور والذكاء الاصطناعي، فيما تشتمل التجهيزات التقنية للنظام الجديد على اثنتين من الكاميرات واسعة الزاوية على الجانبين الأمامي والخلفي لقائد الدراجة ومؤشرات تحذير «LED» على مرايا الرؤية الخلفية ووحدة حوسبة مركزية مع خوارزميات Ride Vision الحاصلة على براءة اختراع. واعتماداً على نظام المراقبة 360 درجة، يتم تنبيه قائد الدراجة النارية من التصادمات المحتملة أو عندما تكون مسافة الأمان قصيرة للغاية بالنسبة للمركبات التي تسير في الأمام، أو في حالة وجود أشياء في نطاق الزاوية الميتة.