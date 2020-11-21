إضافة Widgets إلى شاشة «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

يأتي نظام التشغيل «Ios 14» الذي أطلقته شركة «أبل»، أخيراً، بالعديد من الميزات والملامح التي تسهل عمل المستخدم، وتزيد من سرعة الأداء، وتحسّن المظهر.

ومن الأدوات التي لاقت اهتماماً من «أبل»، هذه المرة، أيقونات التطبيقات المصغرة Widgets، فقبل نظام التشغيل «Ios 14» كان الدعم الذي تقدمه «أبل» لتلك التطبيقات محدوداً جداً.

فمثلاً لم يكن بمقدور المستخدم تغيير حجم هذه التطبيقات أو إضافتها إلى الشاشة الرئيسة.

أما الآن فيمكنه الاختيار من بين ثلاثة أحجام للتطبيقات المصغرة وإضافتها إلى الشاشة الرئيسة.

فإذا كنت ترغب في إضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشة هاتفك الرئيسة، اتبع ما يلي: افتح هاتف «آي فون»، وانقر بشكل مطول فوق أي مكان فارغ عبر الشاشة الرئيسة أو فوق أيقونة أي تطبيق بها، لتظهر أمامك الشاشة الرئيسة في وضع التحرير مع القدرة على حذف الأيقونات، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة الجمع «+» في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وعندها سينبثق أسفل الشاشة، لوح التطبيقات المصغرة مع ظهور شريط البحث في الأعلى للبحث عن التطبيقات المصغرة المرغوبة Search Widgets، كما ستظهر في الأسفل التطبيقات المصغرة المتاحة، وبعدها انقر فوق اسم التطبيق الذي تريده أو فوق التطبيق المصغر لإضافته إلى شاشة الهاتف الرئيسة، ثم سيعرض لك النظام ثلاثة أحجام من التطبيق المصغر الذي اخترته، انقر فوق زر الإضافة أسفل الحجم الذي راق لك.