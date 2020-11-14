«تويفل» تُطلق سماعة رأس لعشاق الرياضة

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أطلقت شركة «تويفل» سماعة رأس جديدة، تخاطب عشاق الرياضة. وأوضحت الشركة الألمانية، أن السماعة الجديدة «Airy Sports»، لا تصلح للعدائين فقط، بل لعشاق الرياضات المائية أيضاً، حيث إنها متوافقة مع فئة الحماية «IPX7» التي تتمتع بمقاومة كاملة للماء حتى عمق متر واحد ولمدة تصل إلى 30 دقيقة. وأضافت أن السماعة تدعم التحكم بالأوامر الصوتية عبر «غوغل Assistant» و«أبل Siri»، في حين تمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة إلى 25 ساعة.

وأشارت الشركة إلى أنه بفضل وظيفة «ShareMe» يمكن أيضاً توصيل سماعتين من «Airy Sports» بهاتف ذكي عبر تقنية «بلوتوث»، للاستماع إلى الموسيقى نفسها معاً أثناء ممارسة الرياضة.

وأوضحت أن السماعة تتوافر بسعر 120 يورو (نحو 500 درهم).