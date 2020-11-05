«هايبر إكس» تطلق سماعة ألعاب لاسلكية بميزة «الصوت المحيطي»

المصدر: دبي ■د.ب.أ

أعلنت شركة «هايبر إكس» عن إطلاق سماعة الألعاب اللاسلكية Cloud II Wireless الجديدة، التي تعتمد على إرث السماعة السلكية Cloud II، وتصميها الأنيق، وما تتميز به من راحة ومتانة وأداء فائق، فيما تتمتع سماعة الرأس الجديدة بمجموعة مزايا جديدة، مقارنة مع السابقة.

وتم تصميم السماعة لتقدم تجربة صوتية مميزة أثناء اللعب، مع ميزة الصوت المحيطي الافتراضي، ومكبرات قياس 53 ملليمتراً، لتضمن صوتاً واضحاً للألعاب. وتبث هذه السماعة اللاسلكية الجديدة المخصصة للألعاب، بتردد يبلغ 2.4 غيغاهرتز، فيما توفر 30 ساعة من عمر البطارية، و20 متراً من النطاق اللاسلكي.

وتتضمن السماعة إطاراً متيناً من الألمنيوم، مع طوق رأس قابل للتعديل، وجلد مرن ووسادات إسفنجية لتضمن الراحة، التي تتميز بها منتجات «هايبر إكس».

وللمزيد من الراحة، توفر السماعة اللاسلكية أدوات تحكم سهلة لضبط مستوى الصوت، مع إمكانية الوصول إلى كتم صوت الميكروفون، وتنشيط مراقبة الميكروفون، والصوت المحيطي الافتراضي 7.1، لأداء أفضل.

وتشتمل سماعة الرأس على ميكروفون قابل للفصل، لإلغاء الضجيج، ويقدم تأثيرات لتحسين الدردشة داخل اللعبة واجتماعات الفيديو. وتتوافق السماعة مع أجهزة الكمبيوتر، و«بلاي ستيشن 4»، و«نينتندو سويتش»، وتتوافر مقابل 149.99 دولاراً (نحو 550 درهماً).