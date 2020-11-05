استخدام الخلفيات الافتراضية في Microsoft Teams

المصدر: الامارات اليوم

فرضت ظروف العمل عن بُعْد تحديات جديدة أمام الناس، فمن ذلك، مثلاً، ضرورة عقد اجتماعات العمل، من خلال التطبيقات المتخصصة في مؤتمرات الفيديو. وهو أمر يرى البعض أنه ينتهك خصوصيته، إذ تظهر هذه الاجتماعات جزءاً من حياته الخاصة ومنزله. لذلك، تجاوبت التطبيقات مع حاجة المستخدم للخصوصية، بما يطلق عليه «الخلفيات الافتراضية»، وهي خلفيات احترافية، يمكن أن يظهر المشارك أمامها فتخفي الخلفية الحقيقة الموجودة وراءه. ومن التطبيقات التي تحرص على تقديم هذه الميزة تطبيق Microsoft teams، لذلك، إذا كنت من مستخدميه، فإنه يمكنك استخدام الخلفيات الافتراضية، من خلال التأكد أولاً من تشغيلك أحدث إصدارات التطبيق بالنقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «البحث عن تحديثات» Check For Updates داخل النافذة المنسدلة.

ابدأ مكالمة الفيديو التي تريدها، وفي حال كنت لا تريد أن يرى الطرف الآخر صورتك قبل تغيير الخلفية، فانقر أولاً فوق أيقونة الكاميرا، لإيقاف تشغيل الفيديو الخاص بك.

انقر فوق زر: «المزيد من الإجراءات» More Actions، ويبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أسفل الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنبثقة، ثم انقر فوق خيار: «عرض تأثيرات الخلفية» Show Background Effects.

ستظهر أمامك صفحة تضم مجموعة خلفيات افتراضية، هنا مرر بينها، وانقر فوق ما يروقك منها، ثم فوق زر «المعاينة» Preview، وفوق النافذة المصغرة الخاصة بالفيديو نهاية يمين الشاشة.

إذا استقر رأيك على هذه الخلفية، فانقر فوق زر: «التطبيق وتشغيل الفيديو» Apply And Turn On Video، أسفل يمين الشاشة.