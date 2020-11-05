«كوسبيت» تطلق ساعة ذكية تتضمن 40 «بروفايل» للرياضة

المصدر: بكين ■د.ب.أ

كشفت «شركة كوسبيت الصينية» النقاب عن ساعتها الذكية Magic 2S الجديدة، التي تمتاز بشاشة قياس 1.3 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ (360 × 360) بيكسل، وصلاحية للسباحة حتى «3 ATM». وأوضحت الشركة أن الساعة الجديدة تمتاز بذاكرة داخلية سعة 128 ميغابايت، وتتيح إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب، لاسيما أثناء الأنشطة الرياضية، مع 40 بروفايل للرياضات المختلفة، كما تقيس تشبع الدم بالأكسجين، والخطوات، فضلاً عن وظيفة مراقبة جودة ومدة النوم.

وتوفر الساعة الذكية، المتوافقة مع الأساور القياسية، مدة تشغيل تصل إلى ثمانية أيام، بفضل بطاريتها البالغة سعتها 200 مللي أمبير/‏‏ ساعة.