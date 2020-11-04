«نوكيا» تطلق سماعة رأس لا سلكية جديدة

المصدر: إسبو ■د.ب.أ

أعلنت شركة «نوكيا» عن إطلاق سماعة رأس لا سلكية جديدة، بسعر 90 يورو (نحو 380 درهماً). وأوضحت الشركة الفنلندية أن سماعة الرأس الجديدة تمتاز بتقنية إلغاء الضوضاء، ومزودة بمجموعة شرائح من «كوالكوم»، مع تقنية «فك التشفير» AptX، التي تضمن أن يتم ضبط أداء سماعة الرأس بشكل ديناميكي، وفقاً لغرض الاستخدام، مثل: الاستماع إلى الموسيقى، أو إجراء المكالمات الهاتفية، كما تزخر السماعة بمشغل ديناميكي 10 ميلليمترات. وأضافت «نوكيا» أن نظام إلغاء الضوضاء «CVC» يعمل على الحد من الضوضاء الجانبية المزعجة، إذ يلتقط «الميكروفون» المدمج جميع الضوضاء الخلفية، لافتة إلى أنه من ضمن وظائف «CVC» المواءمة التلقائية لشدة الصوت، وتغيير التردد، والتحكم الذاتي في شدة الصوت، اعتماداً على الضوضاء الخارجية المسجلة، مع إلغاء صوت الرياح وصدى الصوت.