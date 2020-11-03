تجهيز «ساعة أبل» لملمح التقاط صور الشاشة

المصدر: الامارات اليوم

من المهم أن يعرف المستخدم كيفية التقاط الصور عبر «ساعة أبل» APPLE WATCH، وذلك لتوثيق المشكلات التي تصادفه أو الثغرات التي تعترض عمله على الساعة، أو لتسجيل صورة لنشاطه ومستوى لياقته وإرسالها للأصدقاء. إلا أنه وعلى الرغم من سهولة خطوات التقاط صورة الشاشة، فإنه لابد أن يفعّل المستخدم في البداية ميزة التقاط الساعة لصور الشاشة عبر هاتف «آي فون»، ويتم ذلك عن طريق فتح تطبيق «الساعة» Watch عبر هاتف «آي فون»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد صغيرة.

انقر فوق تبويب «ساعتي» My Watch في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر فوق قسم «الإعدادات العامة» General، ومرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار «تفعيل لقطات الشاشة» Enable Screenshots.

حرك بعد ذلك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين، وبموجب ذلك، سيتحول لون الزر من الرمادي للأخضر.

وأخيراً، انتقل إلى الشاشة التي تريد التقاط صورة لها، ثم استخدم إصبعيك في النقر المتزامن فوق «الزر الجانبي» Side Button وزر «التاج الرقمي» Digital Crown يمين الساعة.