«ساوند كور» تطلق سماعة رأس لاسلكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «ساوند كور» عن إطلاق سماعة الرأس «Life Q30» لاسلكية جديدة.

وذكرت الشركة التابعة لمجموعة «آنكر» الصينية أن السماعة الجديدة تمتاز بوظيفة إلغاء الضوضاء، وفترة تشغيل بطارية تمتد إلى 40 ساعة وبكلفة منخفضة.

وأضافت أن سماعة الرأس الجديدة تأتي بتصميم مريح وأنيق، وتدعم معيار الصوت فائق النقاء «Hi-Res Audio»، مشيرة إلى أنه يمكن تشغيل الصوت بحدة تصل إلى 40 كيلوهرتز. وأشارت الشركة إلى أن فترة تشغيل بطارية السماعة تمتد حتى 40 ساعة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ «USB-C»، لافتة إلى أن استعمال السماعة الجديدة لإجراء المكالمات الهاتفية وتوصيلها بتطبيق Soundcode، الذي يوفر 22 وضع ضبط لـ«الإيكولايزر».