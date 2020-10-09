هاتف «فيفو» الجديد يدعم نظام الكاميرا «جيمبال»

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «فيفو» عن هاتفها الذكي «X50 Pro» الجديد، الذي يدعم نظام الكاميرا «جيمبال»، والذي تتمثل ميزته في الثبات والاستقرار الفائق، لاسيما عند تسجيل مقاطع الفيديو ذات الحركات السريعة.

وأفادت الشركة الصينية بأنها زودت هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة بمستشعر «سوني IMX598» بدقة 48 ميغابايت مع دعم «جيمبال»، حيث يعتبر هذا المستشعر نسخة مطورة قليلاً من «الموديل IMX586»، إضافة إلى أن فتحة العدسة «F/‏‏1.6» أصبحت أكثر حساسية للضوء.

وقدمت «فيفو» حلاً لتثبيت الهاتف الجديد أثناء التصوير، إذ تمتاز آلية الكاميرا «جيمبال» بإطار مغناطيسي يتم التحكم فيه من خلال ملفات متحركة، وتستقر الكاميرا الرئيسة «Big Eye»، على تعليق كروي مزدوج الجوانب.