تعديل إجراءات التمرير الخاصة برسائل «آي باد»

المصدر: الامارات اليوم

يمكن لمستخدمي تطبيق البريد في أجهزة «آي أو إس» تعديل الإعدادات الخاصة بإرسال وتلقي الرسائل وإجراءات التعامل معها، سواء في ما يتعلق بمعاينتها أو عرضها أو تلقي التنبيهات بشأن الرد عليها.

ومن ذلك أيضاً تعديل إجراءات تمرير الرسائل إلى اليمين واليسار، حيث يعني التمرير فوق الرسالة في اتجاه معين اتخاذ إجراء محدد، كوضعها في الأرشيف أو حذفها وغير ذلك.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد»، ورغبت في تعديل إجراءات التمرير الخاصة برسائلك، اتبع الآتي: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاص به في شكل ترس رمادي، ومرر داخل لوح القوائم الوارد في الجانب الأيسر من نافذة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ثم انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة، ومرر حتى تصل إلى تبويب «قائمة الرسائل» Message List، ثم انقر تحت التبويب السابق فوق قسم خيارات التمرير، وعندها ستظهر نافذة جديدة تضم وسيلتي التمرير المتاحتين عبر التطبيق، أولهما خيار «التمرير لليسار» Swipe Left، انقر فوقه وبموجب ذلك ستظهر نافذة جديدة تضم خيارات عدة، فإذا اخترت إحداها فهذا يعني أن التمرير إلى اليسار فوق الرسالة يتبعه تنفيذ الإجراء الذي اخترته، كخيار «تمييز الرسالة» Flag أو نقلها Move Message. أما إذا نقرت فوق الخيار الثاني في النافذة السابقة المختص بـ«التمرير لليمين» Swipe Right فهذا يعني أن بإمكانك عند التمرير فوق الرسالة جهة اليمين أن تقوم بـ«تعليمها كرسالة مقروءة» Mark As Read أو «تنقلها إلى مجلد آخر» Move Message أو تحفظها في «الأرشيف» Archive، أو حتى تقوم بتعطيل ميزة التمرير إلى اليمين بالنقر فوق خيار None.