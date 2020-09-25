«نوبيا» تكشف عن ساعة ذكية بشاشة منحنية

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «نوبيا» عن ساعتها «Watch» الذكية، التي تمتاز بشاشة منحنية تحتضن معصم مرتديها.

وأوضحت الشركة الصينية، أن قُطر شاشة الساعة يبلغ 4.01 بوصات، وبدقة وضوح: (960 × 192 بيكسل)، فيما يبلغ وزنها 98 غراماً.

وأضافت أنه تم تزويد الساعة بمعالج «Qualcomm 8909W»، مع ذاكرة داخلية سعة ثمانية غيغابايت، إضافة إلى وحدة «Bluetooth 4.1» ووحدة لتسجيل الموضع، مع دعم أنظمة «GLONASS» و«BEIDOU»، فضلاً عن نظام تحديد المواقع «GPS».

وأشارت إلى أنه تم تجهيز الساعة الجديدة بمستشعر للتسارع مع بوصلة إلكترونية ومستشعر لقياس الضغط ومعدل ضربات القلب. ويفترض أن تتيح البطارية بسعة 425 مللي أمبير ساعة وقت تشغيل يصل إلى سبعة أيام، مع شحن البطارية بالكامل في نحو 85 دقيقة.