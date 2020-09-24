العثور على الرقم المتسلسل لسماعات «هوم بود»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج مستخدمو مكبرات الصوت المنزلية «هوم بود» HomePod من «شركة أبل الأميركية» أحياناً إلى الوصول إلى «الرقم المتسلسل» Serial Number الخاص بالسماعة، للتعرف إلى تفاصيل الضمان، وتصليح بعض الأعطال إن وجدت. وقد يلجأ المستخدم إلى أبسط الطرق لذلك، بالبحث عن هذا الرقم على السماعة نفسها فلا يجده، ذلك أن «أبل» لا تلتزم بوضع هذا الرقم على كل القطع، وقد يجده، إلا أنه قد لا يتمكن من قراءته، وهنا يتوجب عليه اللجوء إلى طرق أخرى. لذلك إذا كنت من مستخدمي مكبرات الصوت «هوم بود»، فإنه يمكنك الوصول إلى الرقم المتسلسل، من خلال الخطوات التالية:

* إذا كانت السماعة الخاصة بك تحتوي على الرقم المتسلسل، اقلبها على الجهة الأخرى، ثم انظر داخل قاعدة السيليكون المجوفة في ظهر السماعة، وستجد الرقم داخلها.

* إذا لم تتمكن من ذلك، افتح تطبيق «الإعدادات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي على هاتف «آي فون» أو جهاز «آي باد»، ثم انقر فوق الاسم الذي اخترته لحسابك على «أبل» أعلى الشاشة، ومرر إلى الأسفل لتشاهد جميع مكبرات الصوت الخاصة بك من نوع «هوم بود».

انقر فوق السماعة المرغوبة، وبموجب ذلك، ستظهر أمامك نافذة جديدة تعرض الرقم المتسلسل الخاص بهذه السماعة تحت الموديل والإصدار.