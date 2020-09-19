إضافة Screen Record إلى «الإعدادات السريعة»

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر تصوير ما يحدث عبر شاشة الهاتف «تسجيل الشاشة» أو Screen Record أمراً مهماً، لاسيما لهؤلاء الذين يصورون فيديوهات الشروح التعليمية للبرامج والتطبيقات. إلا أن بعض المستخدمين الذين يستخدمون هذا الملمح بكثرة، يفضلون الوصول إليه بسهولة بدلاً من البحث عنه بين «الإعدادات».

وإحدى الوسائل لتحقيق ذلك هي حفظ الملمح في لوح «الإعدادات السريعة» في الهواتف العامة بنظام تشغيل Android 11. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هذا النظام، فإنه يمكنك حفظ الإعداد الخاص بملمح «تسجيل الشاشة» ضمن لوح الإعدادات السريعة، من خلال تمرير إصبعيك من أعلى الشاشة لأسفلها للوصول إلى «لوح الإعدادات السريعة» Quick Settings Panel.

توجه بعد ذلك إلى نهاية الجانب الأيسر من اللوح، وانقر فوق أيقونة «التحرير» Edit التي تبدو في شكل قلم رصاص.

مرر إلى الأسفل، لتصل إلى الأيقونة الخاصة بالتسجيل المرئي للشاشة Screen Record، وتبدو في شكل كاميرا الفيديو، ثم انقر فوق الأيقونة السابقة، مع التثبيت، ثم ابدأ بسحبها إلى القسم الأعلى في الصفحة، وثبتها في المكان الذي تريده.

بعد الانتهاء، انقر فوق زر العودة للخلف أعلى الجانب الأيسر من الشاشة.