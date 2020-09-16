"أبل" تطرح جهازين جديدين من "آيباد"

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، اليوم عن طرح جهازين جديدة من الحواسب اللوحية أيباد، اذ أطلقت الجيل الثامن من جهاز أيباد، إضافة إلى نسخة جديدة من جهاز "ايباد اير".

وأوضحت الشركة خلال فعالية مؤتمرها السنوي الذي عقدته عن بعد اليوم، أن "الجيل الثامن من جهاز أيباد الجديد سيتوفر بالأسواق يوم الجمعة المقبل بتاريخ 18 من سبتمبر الجاري، وبأسعار تبدأ من 1349 درهما للجهاز الذي يعمل بخاصية الاتصال "واي فاي"، أما الأجهزة التي تتيح الاتصال الخلوي وواي فاي فستتاح بأسعار تبدأ من 1879 درهما.

وأشارت إلى أن الجيل الثامن من "ايباد" يأتي مدعوما بشاشة قياس 10.2 بوصة، وبمعالج من نوعية "ايه 12 بيونيك"، الدعم لتقنية المحرك العصبي وبما يفي بمتطلبات المستوى الجديد من التعلم الآلي، بما في ذلك إمكانية إخفاء العناصر الافتراضية بالأشخاص الحقيقيين وتتبع الحركة في تطبيقات الواقع المعزز، وإمكانيات متقدمة في تعديل الصور.

وكشفت الشركة ان الجهاز يأتي مدعوما بكاميرا خلفية بقوة 8 ميغا بيكسل، كما يأتي بتصميم صديق للبيئة عبر تصنيعه من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100%.

وأوضحت أن جهاز "ايباد اير" الجديد سيتوفر خلال شهر أكتوبر المقبل بأسعار تبدأ 2.499 درهما لنموذج الاتصال عبر تقنية واي فاي، فيما يتاح للأجهزة التي تتيح الاتصال الخلوي وواي فاي بأسعار تبدأ من 3.029 درهما، وسيتاح الجهاز بخمسة ألوان هي الفضي، والرمادي الفلكي، والذهبي الوردي، والأخضر، والأزرق السماوي.

وأشارت إلى أن الجهاز يأتي بشاشة قياس 10.9 بوصات ومدعما بكاميرا خلفية بقدرة 12 ميغا بيكسل، إضافة لمستشعر من نوعية "تتش أي دي" جديد مدمج في الزر العلوي، كما يأتي مزودا بمعالج من شريحة "ايه 14 بيونيك" مع تقنية محرك عصبي جديد مع 16 نواة، يتميز بسرعة مضاعفة تمكّنه من تنفيذ ما يصل إلى 11 تريليون عملية في الثانية، ليرتقي بتطبيقات التعلم الآلي إلى مستوى جديد من مسرّعات التعلم الآلي في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات عالية الأداء، معاً ليتيح تجارب على الجهاز للتعرف على الصور، وتعلم اللغة الطبيعية، وتحليل الحركة.