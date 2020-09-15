"أبل" تطلق الإصدار السادس لساعاتها بمستشعر لقياس أوكسجين الدم

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، اليوم عن طرح الإصدار السادس من ساعاتها "ابل واتش سيريس 6" والذي يأتي مدعوما بمستشعر وتطبيق لقياس مستوى أوكسجين الدم، كما أعلنت عن اطلاق ساعة "ابل واتش اس أي" لافتة إلى بدء توافر الساعتين بالأسواق اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بتاريخ 18 من سبتمبر الجاري.

وأشارت الشركة خلال فعالية لها اليوم، إلى أن الساعة من الإصدار السادس تأتي بتحسينات في مكوناتها من أبرزها دعمها بشريحة "اس 6" الأسرع بنظام الدوائر المتكاملة المجمعة، مبينة أن "الساعة ستتوفر بأسعار تبدأ 1599 درهما لموديل "جي بي اس"، فيما يتاح الإصدار الخاص من الساعة الذي يتيح الاتصال الخلوي بأسعار تبدأ من 1999 درهما.

وبدوره، قال مدير عام العمليات في شركة "ابل" جيف ويليامز، إن "الساعة الجديدة من الإصدار السادس تمتاز بخصائص مفيدة للصحة العامة حيث تأتي بميزة جديدة تقيس بسهولة تشبع الأكسجين في دم المستخدم، ليتمكن المستخدمون من فهم لياقتهم وصحتهم بشكل أفضل.

وتأتي ساعة "أبل" من الإصدار السادس مزودة بتطبيق لتخطيط القلب عبر قراءة الإشارات الكهربائية والحصول على موجة التخطيط للقلب خلال 30 ثانية، وتتوفر بالساعة ميزة "ابل باي" لسداد المشتريات، كما تأتي بميزة الشاشة التي لا تنطفىء مقارنة بالاصدارات السابقة من الساعات، كما تأتي بميزة مقاومة الماء بعمق 50 مترا.

كما أعلنت الشركة أن ساعتها "ابل واتش اس أي" والتي تعد الأكبر حجما في شاشتها مقارنة بالاصدارات السابقة للشركة، كما تمتاز بميزة اكتشاف السقوط، وميزات لياقة متقدمة، وإعداد العائلة والذي يتيح لأفراد الأسرة الذين لا يمتلكون هواتف أي فون بالاستفادة من من ميزات التواصل والسلامة واللياقة.

وتعمل ميزة اكتشاف السقوط باستخدام خوارزمية مخصصة، وأحدث مقياس تسارع وجيروسكوب في Apple Watch SE لاكتشاف سقوط المستخدم، حيث ترسل Apple Watch للمستخدم تنبيهاً في حالة حدوث سقوط قوي عن طريق تحليل مسار المعصم وتسارع تأثير الصدمة، ويمكن تجاهل هذا التنبيه أو استخدامه لإجراء اتصال بخدمات الطوارئ. وإذا استشعرت الساعة انعدام الحركة لما يقرب من 60 ثانية بعد السقوط، تتصل تلقائياً بخدمات الطوارئ وترسل رسالة صوتية بموقع المستخدم في صورة إحداثيات طول وعرض، بالإضافة إلى إرسال رسالة نصية إلى الأشخاص الذين اخترت أن يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ.

وأشارت الشركة إلى أن "ابل واتش اس أي" ستتوافر بأسعار تبدأ 1149 درهما لموديل "جي بي اس"، وبأسعار تبدأ من 1349 درهما للاصدارات التي تتيح الاتصال الخلوي.