«تيكلاست» تطرح «كمبيوتر» لوحياً بنظام «أندرويد 10»

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت «شركة تيكلاست الصينية» النقاب عن الكمبيوتر اللوحي P20HD الجديد من الفئة الأساسية، والذي يعتمد على «أندرويد 10» نظاماً للتشغيل.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر اللوحي ينبض بمعالج داخلي من طراز «SC9863» ثماني النوى من شركة «Unisoc»، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقة ذاكرة خارجية «مايكرو إس دي» microSD. ويمتاز الكمبيوتر اللوحي بشاشة IPS قياس 10.1 بوصات، وبدقة وضوح «1920 × 1200» بيكسل، كما يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، والملاحة عبر نظامي: «BDS» و«GPS»، إضافة إلى «WiFi»802.11 ac.

وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسة في الكمبيوتر 5 ميغابيكسل، كما تبلغ سعة البطارية المدمجة 6000 مللي أمبير/‏ساعة، تصل إلى سبع ساعات عند تشغيل مقاطع الفيديو.

ووفقاً للشركة، يبلغ وزن الجهاز 531 غراماً، ويأتي بأبعاد «16.3×24.3» سنتميتراً، بينما يبلغ سُمكه 9.3 ملليمترات.