«لينوفو» تطلق حاسوباً لوحياً للأطفال

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية عن إطلاق الجيل الثاني من حاسوبها اللوحي (Tab M10 HD)، الذي يخاطب الأطفال بشكل خاص.

وأوضحت الشركة أن الحاسوب اللوحي الجديد يشتمل على برنامج (Google Kids Space)، الذي يوفر للأطفال في عمر يراوح بين ثلاث وثماني سنوات الكثير من المتعة، حيث إنه يوصي بالتطبيقات والكتب ومقاطع الفيديو المناسبة لهذه الفئة العمرية بشكل خاص.

وأشارت إلى أنه تم تزويد الحاسوب الجديد بمعالج «ميديا تيك P22T»، مع اثنين إلى أربعة غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بحسب الموديل، و32 إلى 64 غيغابايت من ذاكرة «الفلاش»، التي يمكن توسيعها حتى 256 غيغابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

وبينت الشركة أن دقة الكاميرا الرئيسة الموجودة في الخلف تبلغ ثمانية ميغابيكسل، بينما تبلغ دقة كاميرا «السيلفي» الأمامية خمسة ميغابيكسل.