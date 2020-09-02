استخدام «ساعة أبل» لفتح أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

لا تصلح «ساعة أبل» فقط لممارسة تمارين اللياقة البدنية أو استخدام خدمات الدفع التي تقدمها شركة «أبل»، وإنما تتعدد مزاياها في كل يوم لتشمل وظائف جديدة. ومن ذلك مثلاً استخدامها في فتح أجهزة «ماك» المتكاملة معها بمجرد الجلوس أمامها، طالما أن المستخدم يرتدي الساعة حول معصمه، وهو ما يطلق عليه ملمح «الإلغاء التلقائي للقفل» Auto Unlock، وعندها لا يحتاج المستخدم إلى كلمة السر.

غير أن بعض المستخدمين حاولوا الاستعانة بهذا الملمح لكن لم يتمكنوا من الاستفادة منه دون أن يعرفوا السبب وراء ذلك. لذا إذا كنت من المهتمين بهذا الملمح تأكد من استيفاء هذه الاحتياجات: تأكد أن جهازك يعمل بنظام التشغيل (Macos Sierra) أو الإصدارات التالية، وأن سنة تصنيعه تالية لمنتصف عام 2013.

كما عليك التأكد من أن ساعتك تعمل بنظام التشغيل (Watchos 3) أو الإصدارات التالية، لذا إذا كانت ساعتك من نوع (Series 0 أو 1 أو 2)، حدّث نظام التشغيل الخاص بها، وقم بتشغيل شبكة «بلوتوث» والشبكة اللاسلكية لجهاز الحاسب، وبعدها فعل ملمح «التوثيق ذي العاملين»Two-Factor Authentication لأنه البروتوكول الأخير الذي تبنته الشركة لمزيد من التأمين.

وإذا كنت تستخدم «التوثيق ثنائي الخطوات» Two-Step أوقف تفعيله لاستخدام البروتوكول الأول.

وتأكد من أن ساعتك وجهاز «ماك» يستخدمان حساب «آي كلاود» ذاته، وأنك سجلت الدخول للجهازين بـ«معرف أبل» Apple ID نفسه، وتأكد أيضاً من وجود «رمز مرور» Passcode على الساعة وجهاز «ماك»، ومن فتح الساعة وارتدائها.

لا تصلح «ساعة أبل» فقط لممارسة تمارين اللياقة البدنية أو استخدام خدمات الدفع التي تقدمها شركة «أبل»، وإنما تتعدد مزاياها في كل يوم لتشمل وظائف جديدة. ومن ذلك مثلاً استخدامها في فتح أجهزة «ماك» المتكاملة معها بمجرد الجلوس أمامها، طالما أن المستخدم يرتدي الساعة حول معصمه، وهو ما يطلق عليه ملمح «الإلغاء التلقائي للقفل» Auto Unlock، وعندها لا يحتاج المستخدم إلى كلمة السر.

غير أن بعض المستخدمين حاولوا الاستعانة بهذا الملمح لكن لم يتمكنوا من الاستفادة منه دون أن يعرفوا السبب وراء ذلك. لذا إذا كنت من المهتمين بهذا الملمح تأكد من استيفاء هذه الاحتياجات: تأكد أن جهازك يعمل بنظام التشغيل (Macos Sierra) أو الإصدارات التالية، وأن سنة تصنيعه تالية لمنتصف عام 2013.

كما عليك التأكد من أن ساعتك تعمل بنظام التشغيل (Watchos 3) أو الإصدارات التالية، لذا إذا كانت ساعتك من نوع (Series 0 أو 1 أو 2)، حدّث نظام التشغيل الخاص بها، وقم بتشغيل شبكة «بلوتوث» والشبكة اللاسلكية لجهاز الحاسب، وبعدها فعل ملمح «التوثيق ذي العاملين»Two-Factor Authentication لأنه البروتوكول الأخير الذي تبنته الشركة لمزيد من التأمين.

وإذا كنت تستخدم «التوثيق ثنائي الخطوات» Two-Step أوقف تفعيله لاستخدام البروتوكول الأول.

وتأكد من أن ساعتك وجهاز «ماك» يستخدمان حساب «آي كلاود» ذاته، وأنك سجلت الدخول للجهازين بـ«معرف أبل» Apple ID نفسه، وتأكد أيضاً من وجود «رمز مرور» Passcode على الساعة وجهاز «ماك»، ومن فتح الساعة وارتدائها.