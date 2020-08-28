البحث عن المحتوى في تطبيق «ديزني+»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز تطبيق «ديزني+» Disney+ لبث الفيديو والعروض التلفزيونية بالشمول، إذ يقدم المحتوى للصغار والكبار، كما يقدم إنتاج الشركات الأخرى المنافسة، ولا يقتصر على منتجات شركة «ديزني» وحدها. لكن تنوّع المحتوى قد يضع المستخدم في مأزق العثور على المحتوى المناسب.

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، اتبع ما يلي للبحث عن المحتوى بشكل صحيح: إذا لم تكن قررت مشاهدة محتوى بعينه وفكرت في مشاهدة المحتوى بشكل عام، انقر فوق زر: «الأفلام أو المسلسلات» Movies Or Series في أعلى شاشة إصدار الـ«ويب» من التطبيق، أو انقر فوق أيقونة العدسة المكبرة ضمن شريط الأدوات أسفل الشاشة في تطبيق الهاتف، ومن ثم انقر فوق زر «المسلسلات أو الأفلام» مرة أخرى.

ويمكنك أيضاً النقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار Featured ثم فوق المعيار الذي تفضله، مثل «المحتوى الكوميدي» Comedy أو «المحتوى الوثائقي» Documentary أو «محتوى الأطفال» Kids. وتستطيع كذلك الاختيار بين المحتوى بجودة 4K أو HDR. كما يمكنك أن تختار ترتيب كل الأفلام والمسلسلات أبجدياً، لتشاهد المحتوى المتاح، علماً بأن هناك محتوى جديداً تتم إضافته شهرياً.

تنوع المحتوى في «ديزني+» يضع المستخدم في مأزق العثور على المحتوى المناسب.