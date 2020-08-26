الاستفادة من ميزة الشاشات المزدوجة في «زووم»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز تطبيق «زووم» Zoom، الخاص بإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات ومؤتمرات الفيديو، بعدد كبير من الأدوات والتسهيلات، التي تحاول أن تقدم للمستخدم كل الإجراءات بطريقة سلسة، وببعض الإعدادات البسيطة. من ذلك مثلاً إمكانية استخدام أكثر من شاشة عرض أثناء مؤتمرات الفيديو، الأمر الذي يساعد المستخدم على استعراض الشاشة، التي يتم تشاركها بين المجتمعين من جانب، ومشاهدة وجوه المشاركين وتفاعلاتهم في الشاشة الأخرى.

لذلك، إذا كان لديك أكثر من شاشة، وسبق لك ضبط إعدادات المشاهدة الثنائية عبر إصدار «ويندوز» من التطبيق، فإنه يمكنك الاستفادة من ميزة الشاشات المزدوجة، من خلال فتح تطبيق «زووم» Zoom، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو بيضاء فوق خلفية زرقاء.

انقر فوق ترس الإعدادات الرمادي، أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق قائمة «الإعدادات العامة» General، داخل لوح القوائم الجانبي، الذي ظهر أمامك في النافذة الجديدة.

انتقل بعد ذلك إلى الجانب الأيمن من الصفحة، ومرر للأسفل حتى تصل إلى قسم: «تشارك المحتوى» Content Sharing، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «استخدام الشاشات المزدوجة» Use Dual Monitors، ضمن القسم السابق.