«سوفت بنك» تستثمر 1.1 مليار دولار في «وي وورك»

المصدر: نيويورك -د.ب.أ

تعتزم مجموعة «سوفت بنك جروب كورب» اليابانية للاتصالات والتجارة الإلكترونية، استثمار 1.1 مليار دولار في شركة «وي وورك»، لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت مذكرة للموظفين اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ للأنباء. ووفقاً للمذكرة، التي أعدتها المديرة المالية لشركة «وي وورك»، كيمبرلي روس، يعد التمويل الجديد «مؤشراً آخر لدعم سوفت بنك المستمر لنشاطنا»، ومن شأنه أن يعزز السيولة النقدية للشركة، والالتزامات النقدية غير الممولة إلى 4.1 مليارات دولار.