تشغيل وضع «التصفح الخفي» افتراضياً في «سفاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أتاحت معظم المتصفحات لمستخدميها ما يعرف بـ«وضع التصفح الخفي»، لأنه يضمن للمستخدم قدراً أعلى من الخصوصية، ويحميه من التتبع والإعلانات المزعجة وملفات «كوكيز». وقد ارتبط الكثيرون باستخدام هذا الوضع تماماً، حتى إنهم يرغبون في تفعيله بشكل افتراضي.

ومن المتصفحات التي سمحت بهذا التفعيل الافتراضي، متصفح «سفاري». لذلك، إذا كنت من مستخدميه عبر الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «ماك»، فإنه يمكنك تشغيل «التصفح الخفي» افتراضياً من خلال فتح المتصفح أولاً، ثم انقر فوق تبويب: Safari في شريط القوائم أعلى الشاشة بجوار أيقونة «أبل».

انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار: «التفضيلات» Preferences، ثم تأكد من النقر فوق قائمة «التفضيلات العامة» General أعلى شاشة النافذة الجديدة، وابحث بعد ذلك داخل النافذة عن التبويب الخاص: Safari Opens With.

انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة للخيار السابق، ثم فوق خيار: «نافذة تصفح خاصة جديدة» A New Private Window، وانقر بعد ذلك فوق زر الغلق لنافذة التفضيلات أعلى يسار الشاشة.