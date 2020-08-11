«آسوس» تقدم شاشات جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» عن إطلاق ثلاث شاشات «ROG» جديدة لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشات الجديدة، التي تأتي بقياسات 27 و32 و43 بوصة تتناسب بشكل مثالي مع جهازي الألعاب «سوني بلاي ستيشن 5» و«مايكروسوفت إكس بوكس Series X»، نظراً لأنها تعمل بدقة وضوح 4K مع تجهيزها بمنفذ (HDMI 2.1) ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

ولم تعلن شركة «آسوس» عن أي تفاصيل بشأن أسماء الموديلات أو المواصفات الفنية الدقيقة للشاشات الثلاث، لكنها ذكرت أن الموديلات الجديدة تعتبر أول شاشات في العالم تعتمد معيار (HDMI 2.1)، بما في ذلك تقنية (Fixed Rate Link) لضمان النطاق الترددي 48 غيغابت/‏الثانية.

كما أشارت إلى أن وضع «الكمون المنخفض التلقائي» Auto Low Latency يعمل على تقليل زمن الكمون بشكل إضافي.