التعرف إلى معاني الكلمات في ملفات بتنسيق «PDF»

المصدر: الامارات اليوم

يفضل كثيرون نشر الملفات الخاصة بهم عبر الويب بصيغة «PDF» خصوصاً في حالة الأوراق العلمية والدراسات الأكاديمية. لكن أحياناً تصادف المستخدم بعض الكلمات التي لا يعرف معناها، فيضطر إلى مغادرة الصفحة والبحث عن معنى الكلمة عبر الويب أو باستخدام القواميس العادية. لهذا السبب أراد متصفح «مايكروسوفت إيدج» في إصداراته الأخيرة، توفير هذا الجهد على المستخدم، وأتاح له التعرف إلى معاني الكلمات التي لا يعرفها داخل نافذة المتصفح نفسها، التي تعرض الملف المعد بصيغة «PDF»، غير أنه لم يفعل هذا الاختيار افتراضياً، وترك حرية تفعيله للمستخدم. فإذا كنت من مستخدمي المتصفح ورغبت في إظهار تعريفات الكلمات داخل ملفات «PDF»، اتبع هذه الخطوات: افتح متصفح «مايكروسوفت إيدج» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e». وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى الجانب الأيمن من النافذة. ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: الإعدادات Settings وانقر فوقه. ثم مرر داخل القسم الخاص بالإعدادات العامة General حتى تصل إلى خيار: إظهار التعريفات Show Definitions. وانقر داخل المربع الفارغ بجوار خيار: ملفات Pdf.