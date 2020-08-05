«هواوي» تطلق جهازاً يجمع بين سوار لياقة بدنية وسماعة «بلوتوث»

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «هواوي» الصينية النقاب عن الجهاز TalkBand B6 الجديد، الذي يجمع بين سوار لياقة بدنية وسماعة «بلوتوث» في آن واحد.

وأوضحت الشركة أنه يمكن خلع سماعة «بلوتوث» واستخدامها لاستقبال المكالمات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 1.53 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي سعة (1) غيغابايت، وذاكرة فلاشية سعة 16 غيغابايت.

وأشارت «هواوي» إلى أن سعة البطارية تبلغ 120 مللي أمبير/‏‏ساعة، فيما تمتد فترة التشغيل الخاصة بها لمدة ثلاثة أيام في حال الاستعمال «العادي»، أو ثماني ساعات من التحدث المتواصل عند إجراء المكالمات الهاتفية.

ويتوافق السوار مع الهواتف الذكية المزوّدة بنظام «أندرويد 4.4» على الأقل، أو «آي أو إس 9.0»، أو الإصدارات الأحدث.

ويوفر السوار مستشعراً لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، وضغط الدم، ومعدل نبضات القلب، مع تتبع العديد من أنواع الرياضات، مثل الجري وركوب الدراجات.