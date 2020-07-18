«إل جي» تطلق «ساوند بار» يوفر نظام سينما منزلية

المصدر: سيؤول ■د.ب.أ

أطلقت شركة «إل جي»، الكورية الجنوبية، جهاز «ساوند بار» GX Soundbar، الذي يدعم أجهزة تلفاز GX Gallery OLED، بسعر يبلغ 1299 دولاراً (4770 درهماً). وأوضحت أن الجهاز الجديد يوفر نظام السينما المنزلية، كما يدعم العديد من المعايير والصيغ الحالية، مثل: «Dolby Atmos»، و«DTS: X»، إضافة إلى «HDR10»، و«Dolby Vision»، كما أنه يدعم «HDMI eARC»، و«Hi-Res Audio». ولفتت الشركة إلى أن الجهاز يحلل المحتوى الصوتي في الوقت الفعلي لتحسين الصوت، موضحة أنه يتم وضع الـ«ساوند بار» تحت التلفزيون، أو نصبه على حامل فولاذي.