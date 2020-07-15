حل مشكلات استخدام «كروم» مع أجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يعاني بعض مستخدمي متصفح «غوغل كروم» عبر أجهزة «ماك» مشكلات في تشغيل المتصفح، بعضها يتعلق بتوقف المتصفح عن العمل، في ما يتعلق بعضها الآخر بعدم عمل النوافذ أو بعض علامات التبويب على نحو صحيح، أو توقف تحميل الصفحات.

وربما يزعج هذا الأمر هؤلاء المضطرين إلى العمل على متصفح «كروم» لاستخدام بعض خدمات «غوغل»، التي يقتصر استخدامها على «كروم» فقط، كما هي الحال في خدمة «غوغل أيرث ستوديو» مثلاً.

والحقيقة أن توقف «كروم» عن العمل بشكل صحيح يعود إلى أسباب عدة، لذا اتبع ما يلي لحل المشكلة: راجع ما إذا كانت ا«لذاكرة العشوائية» Ram في جهاز «ماك» تعاني مشكلة معينة، إذ إنه من المعروف أن «كروم» يستهلك قدراً كبيراً منها. وامحو بيانات التصفح الخاصة بـ«كروم» على الجهاز من خلال تبويب: الإعدادات الموجود ضمن قائمة التنقل الأساسية، ومنه انتقل إلى الإعدادات المتقدمة، ثم انقر فوق خيار «محو بيانات التصفح» Clear Browsing Data. وراجع أيضاً مشكلات الشبكات في نظام التشغيل «ماك»، من خلال الاتصال بالشبكة اللاسلكية أو إعادة تشغيل جهاز التوجيه، أو تجربة شبكة «واي فاي» مختلفة، وأغلق «كروم» إجبارياً وأعد تشغيله، وذلك بالنقر فوق أيقونة التفاحة ضمن شريط الأدوات أثناء عمل المتصفح، ثم النقر فوق خيار «الإغلاق الإجباري» Force Quit Chrome، وإذا كانت الفأرة أو لوحة التتبع لا تستجيب، اضغط مع التثبيت فوق هذه المجموعة التالية المفاتيح: (Command وOption وEscape) ثم فوق متصفح «كروم» وبعدها فوق خيار «الإغلاق بالقوة» Force Close في النافذة التي ظهرت أمامك.