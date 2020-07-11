خريطة تفاعلية تُتيح معلومات حول «كورونا» في وجهات «الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - د.ب.أ

أبرمت شركة الاتحاد للطيران، شراكة مع شركة إدارة مخاطر السفر الكندية «سيتاتا»، لإطلاق خريطة تفاعلية عبر موقع شركة الطيران الرسمي etihad.com، تتيح للمسافرين إمكانية الحصول على معلومات عامة وشاملة حول الوضع القائم المتعلق بفيروس «كورونا» في كل وجهة من وجهات الناقلة.

وتعتمد خريطة السفر على خوارزميات حاسوبية متقدمة لتقصي أحدث معلومات السفر. وتستمد معلوماتها من التصريحات التي تنشر على المواقع الرسمية الحكومية. ويقوم فريق تحليل المعلومات من «سيتاتا» بفحص الأخبار والتصريحات والتأكد من صحتها وتحديثها على الدوام، ما يتيح للمسافرين على متن «الاتحاد للطيران» مصدر معلومات سهلاً وسريعاً، يمكنهم العودة إليه للتأكد من وضعهم خطط سفر مطلعة ووافية.

وتوفر الخريطة معلومات مهمة من شأنها أن تؤثر في ترتيبات سفر الضيوف، والتي تتضمن القيود المفروضة على الحدود، ومواعيد الحظر، والتدابير الاحترازية الإلزامية، وشروط الحجر الصحي، وعمليات المطار والرحلات وعدد الإصابات في كل وجهة. ويمكن الوصول إلى الخريطة عبر موقع الشركة etihad.com تحت عنوان «دليل الوجهة»‏ destination guidelines.