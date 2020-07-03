«سامسونغ» تطلق قرص تخزين بسعة تصل إلى 8 تيرابايت

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» عن إطلاق قرص حالة ساكنة جديد بسعة تخزينية تراوح بين واحد وثمانية تيرابايت.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن قرص «SATA-SSD» الجديد قياس 2.5 بوصة يجمع بين ذاكرة الفلاش «سامسونغ QLC» وذاكرة التخزين المؤقت «SLC»، التي تبلغ سعتها في أصغر الموديلات 42 غيغابايت، مشيرة إلى أنه من الموديل سعة اثنين تيرابايت تصل سعتها إلى 78 غيغابايت.

وأكدت «سامسونغ» على تحسين السرعة التسلسلية بشكل طفيف، حيث تصل سرعة القراءة إلى 560 ميغابايت/‏‏الثانية وسرعة الكتابة 530 ميغابايت/‏‏الثانية، كما تحسّنت السرعة العشوائية بمقدار 13%.

وذكرت الشركة أن القرص الجديد يتميز بعمر افتراضي طويل بفضل وحدة التحكم «MXK المدمجة»، لافتة إلى أن «الموديل» سعة ثمانية تيرابايت يمكنه كتابة 2880 تيرابايت.