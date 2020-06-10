تفعيل وضع السباحة في «ساعة أبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشكل الشاشات المضيئة إغراءً كبيراً للأطفال الصغار، وتزداد رغبتهم في الاقتراب منها، إذا كانت هذه الشاشات تستجيب لنقرات أصابعهم بمزيد من الأشكال والألوان.

ولو كانت هذه الشاشات لساعات تلتف حول معصم الأبوين، فهي بهذا ستكون سهلة المنال لهؤلاء الصغار. لذلك يلجأ بعض مستخدمي «ساعة أبل» إلى أمر بسيط لتقليل جاذبية الشاشة في عيون الأطفال، وهي اللجوء إلى وضع السباحة، أو بالتحديد ملمح «قفل المياه»Water Lock feature الذي تقوم الساعة بمقتضاه بإيقاف الشاشة، ومنع استجابتها للنقرات التي قد تحدث مع حركات اليدين وسط الأمواج.

فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، ورغبت في تقليل إغرائها للصغار وتفعيل وضع السباحة، اتبع ما يلي: مرر للأعلى فوق واجهة الشاشة لتصل إلى «مركز التحكم» Control Center، وإذا كان أحد التطبيقات في وضع العمل، اضغط على الحافة السفلية للشاشة ثم اسحب مركز التحكم للأعلى، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قفل الماء الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نقطة ماء وانقر فوقه، وعندها ستظهر واجهة الشاشة في شكل نقطة ماء فوق خلفية سوداء، ولن تستجيب لنقرات الأصابع حتى تقوم بتفعيلها.

وإذا رغبت في إيقاف «قفل الماء»، أدر زر التاج الرقمي وسيظهر أمامك على الشاشة رسم متحرك يوضح أن السماعة تخلصت من المياه العالقة بها بعد السباحة، ثم استمر في تدوير الزر حتى تستمع إلى الرنين.