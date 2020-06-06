مجلة ألمانية تنصح بمراقبة حركة الأسعار عند شراء تلفاز جديد

المصدر: ميونيخ ■د.ب.أ

نصحت مجلة «كونكت» الألمانية، الراغبين في شراء جهاز تلفاز جديد، بمراقبة اتجاه الأسعار عبر فترة زمنية طويلة، والمقارنة بين العروض قبل الشراء. وأوضحت المجلة أن بعض الموديلات الحديثة ينخفض سعرها إلى النصف تقريباً بعد طرحها في الأسواق بأشهر عدة؛ لذا ينبغي متابعة تطور سعر المنتج.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لأجهزة التلفاز منخفضة السعر، قدرات موسعة في ما يتعلق بالاتصال الشبكي. ووفقاً للنصائح، فإنه يفضل عدم شراء تقنيات لن يتم الاستفادة بها، فالجهاز بدقة «4K» لا يكون مفيداً إلا إذا كانت الشبكة المنزلية مجهزة لذلك.