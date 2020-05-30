اختيار السماعات الافتراضية من بين مجموعات «أمازون إيكو»

المصدر: الامارات اليوم

يحرص العديد من المستخدمين على الاستعانة بمكبرات الصوت الذكية في أداء المهام المتنوعة، وتسهيل القيام بإجراءات تفعيلها من خلال تطبيق المساعد الشخصي الرقمي.

إلا أنه قد تواجه المستخدم أحياناً بعض المشكلات عندما يرغب في استخدام إحدى هذه السماعات، ويتفاجأ بأن الاستجابة جاءت من سماعة أخرى لم يقصدها.

وتتضح هذه المشكلة على وجه التحديد عند الرغبة في تشغيل المحتوى الصوتي، لذلك، إذا كنت من مستخدمي سماعات «أمازون إيكو» Amazon Echo Speakers وتمتلك عدداً منها في مكان واحد، فإنه يمكنك تحديد سماعة افتراضية تستجيب إلى أوامرك تلقائياً، من خلال فتح تطبيق «أمازون أليكسا» Amazon Alexa على هاتفك الذكي أولاً، ثم انقر فوق قائمة «الأجهزة» Devices في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

ابحث عن تبويب: «المجموعات» Groups داخل النافذة التالية، ثم انقر فوق المجموعة التي ترغب في اختيار سماعة افتراضية من بينها.

انتقل بعد ذلك إلى قسم: «مكبر الصوت المفضل» Preferred Speaker في نهاية النافذة الجديدة، ثم فوق خيار: «الإعداد» Setup الذي يندرج تحته.

اقرأ الشرح الظاهر أمامك، ثم انقر فوق خيار: «الاستمرار» Continue لو رغبت في ذلك، ثم انقر فوق السماعة التي تفضلها، ثم فوق زر: «حفظ» Save في نهاية الشاشة.