«ريزر» تطلق سماعة رأس جديدة

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» عن إطلاق سماعة الرأس Opus الجديدة، لتنافس من خلالها أقدام الشركات العالمية الشهيرة في إنتاج الأنظمة الصوتية، مثل «سوني» و«بوز».

وأفادت «ريزر»، التي تشتهر بإنتاج إكسسوارات الألعاب، بأن سماعة الرأس الجديدة من فئة Over-Ear تأتي بتصميم بسيط وأنيق وتمتاز باللون الأسود بالكامل، وتعتمد على معيار THX ومزودة بمشغل 40 ملليمتراً، مشيرة إلى أن السماعة الجديدة تتناسب بشكل مثالي مع مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى.

وأوضحت أنه يتم توصيل السماعة إما عن طريق منفذ AUX أو تقنية «بلوتوث»، علاوة على أنها تدعم مجموعة من أكواد الترميز، بما في ذلك aptX وAAC وHFP، مضيفة أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى نحو 25 ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C.

- «ريزر» تنافس

بسماعتها الجديدة

أشهر الشركات.