تعديل جولات Google Earth Pro السابقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتيح تطبيق Google Earth Pro لمستخدميه إضافة إجراءات جديدة إلى الجولات التي أجروها من خلال التطبيق، بل تعديل الجولات السابقة من خلال تسجيل جولة جديدة أثناء تشغيل الجولة الأصلية، فإذا كنت من مستخدمي التطبيق وأردت القيام بهذه المهمة، فاتبع الخطوات الآتية: افتح التطبيق Google على جهاز الحاسب، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجسم الكرة الأرضية، ثم انتقل إلى الجانب الأيسر من الصفحة وتأكد من أن الجولة الأصلية التي أنشأتها موجودة في قائمة «الأماكن» Places، ومن ثم انقر فوق زر «إضافة جولة» Add Tour في شريط الأدوات أعلى الشاشة، ويبدو في شكل مربع يحتوي دائرة حمراء بجوارها أيقونة الجمع، وستظهر على الفور أدوات تسجيل الجولة في نهاية الجانب الأيسر من المستعرض.

وبعدها انقر من بين الخيارات السابقة فوق زر «التسجيل» ذي اللون الأحمر للبدء بتسجيل جولة جديدة، وستلاحظ بعدها تقدم عداد الوقت للأمام، ثم ابدأ تشغيل جولتك الأصلية بالنقر فوقها مرتين في قائمة الأماكن، أو اخترها عن طريق الفأرة، ومن ثم انقر فوق زر تشغيل الجولة الموجود تحت قائمة الأماكن في اللوح الأيسر من الشاشة لتنتقل إلى وضع تسجيل جولة جديدة أثناء تشغيل الجولة الأصلية.

ويمكنك إيقاف الجولة الأصلية وإضافة بعض الإجراءات، أو تحريك الكاميرا كما تريد، ثم أوقف أو شغل الجولة الأصلية للاستمرار، وهنا لاحظ أنك لو حركت مجسم الأرض أثناء النقر فوق زر «إيقاف» Pause الجولة الأصلية، فستنتقل الكاميرا إلى المكان الذي وقفت فيه سابقاً عندما تنقر زر «التشغيل» Play الخاص بهذه الجولة، وبمجرد الانتهاء من تشغيل الجولة الأصلية وأثناء تسجيل الجولة الجديدة يمكنك الاستمرار لإضافة إجراءات جديدة أو حتى بدء تشغيل جولة أخرى.