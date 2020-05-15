إسكات حسابات «إنستغرام» في «آي فون»

المصدر: الامارات اليوم

تهدف الشبكات الاجتماعية إلى زيادة العلاقات بين البشر والحفاظ على تواصلهم، لكن هذا التواصل أحياناً يسبب الإزعاج للبعض، لأن الآخرين قد لا يكفون عن بث المنشورات، والحديث حول كل شيء وأي شيء ونشر الصور وغير ذلك. فإن فكر المستخدم في إلغاء متابعة أصحاب هذه الحسابات فإن هذا الأمر قد يسبب بعض المشكلات. ولهذا تقدم بعض الشبكات الاجتماعية ميزة «إسكات» Mute الحسابات المزعجة، بحيث لا يضطر المستخدم إلى إلغاء متابعة أصحابها، وفي الوقت نفسه يريح نفسه من عناء رؤية المنشورات التي يقومون بنشرها.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «إنستغرام» عبر هواتف «آي فون» وأردت إسكات بعض الحسابات التي تسبب لك إزعاجاً، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق

«إنستغرام» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل عدسة كاميرا، وابحث عن الحساب الذي ترغب في إسكاته من خلال ملمح البحث أو من خلال منشوراته عبر اليوميات، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية في أعلى الجانب الأيمن من صفحة الملف الشخصي للحساب المرغوب، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإسكات» Mute وانقر فوقه، وعندها ستظهر أمامك نافذة صغيرة تضم خيارين، يمكنك النقر فوق الخيار الأول Mute Posts لتتوقف عن رؤية ما يبثه الحساب من منشورات، أو النقر فوق الخيار الثاني Mute Posts and Story في حالة ما إذا كنت ترغب في تجنب رؤية منشوراته والقصص التي يعرضها أيضاً.