«سوني» تطلق سماعة رأس جديدة للرياضيين

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» عن إطلاق سماعة الرأس(WF-SP800)Nالجديدة، التي تعدّ من الخيارات المثالية للرياضيين، بفضل التجهيزات التقنية القوية، والبطارية الكبيرة ومقاومة الماء والتعرق، إضافة إلى كثير من المزايا الأخرى المثيرة لاهتمام جميع المستخدمين.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس من نوع In-Ears اللاسلكية الجديدة تمتاز بمقاومة التعرق ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية (IP55)، كما يمكن تنظيفها تحت الماء الجاري من دون مشكلات بعد جلسة التدريب، علاوة على توافر بطارية أكبر من جميع الموديلات المشابهة. وأضافت أنه عند تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفاعلة (ANC)، فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى تسع ساعات، فيما تصل إلى 13 ساعة من دون تشغيل وظيفة (ANC)، بينما يمكن مضاعفة فترة تشغيل البطارية من خلال علبة الشحن المرفقة.