تحسين استخدام مساحة التخزين عبر «غوغل درايف»

المصدر: الامارات اليوم

اتسع استخدام تطبيقات الـ«ويب» المكتبية بشكل كبير، وأصبح البعض يعتمد عليها اعتماداً كاملاً في إعداد المستندات والمحاضرات والجداول وأنواع الملفات الأخرى.

غير أن بعض هذه التطبيقات تمنح المستخدم مساحة تخزين مجانية بقدر معين، وتطلب منه إن تجاوزها دفع مقابل هذه الزيادة وشراء مساحة تخزين إضافية.

لكن البعض قد يفضل تنظيم المستندات الموجودة داخل المساحة المجانية، والتخلص من بعضها بدلاً من شراء مساحة تخزين إضافية.

فإذا كنت ممن تؤرقهم هذه المشكلة ومن مستخدمي تطبيقات «غوغل درايف»، اتبع الخطوات التالية لإدارة مساحة التخزين المجانية: سجل الدخول إلى حسابك على تطبيقات «غوغل درايف» على الـ«ويب»، ثم مرر داخل شريط القوائم الوارد يمين الصفحة في الواجهة العربية للتطبيق، حتى تصل إلى تبويب مساحة التخزين، وانقر فوق المساحة المستخدمة من إجمالي مساحة التخزين، وعندها ستظهر في الجانب الأيسر من الشاشة المجلدات والملفات التي تم تخزينها مرتبة تنازلياً بحسب مساحة التخزين المستخدمة، وبعد ذلك انقر فوق المجلد أو الملف الذي ترى أنه غير ضروري ولا يهمك الاحتفاظ به، لتظهر أمامك بموجب ذلك مجموعة من الخيارات في أعلى يسار الشاشة، انقر فوق خيار الحذف الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سلة المهملات.