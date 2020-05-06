الاطلاع على مشتريات العائلة عبر أجهزة «آي أو إس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت شركة «أبل» تشغيل ملمح المشاركة العائلية مع طرح نظام التشغيل (Ios 8)، ومنحت المستخدمين بمقتضاه مزايا عديدة، منها: إمكانية تشارك مشتريات التطبيقات وخدمات «آي توينز» بين أفراد الأسرة حتى ستة أفراد، وكذلك تشارك الموسيقى ومشتريات متجر الكتب الإلكترونية وألبومات الصور والتقويم العائلي وغير ذلك، بل إن «أبل» طورت الملمح عبر نظم التشغيل التالية وأضافت إليه إمكانية تشارك المساحة التخزينية السحابية المدفوعة، كما سمحت للآباء بالاطلاع على المشتريات التي يقوم بها أبناؤهم من خلال ملمح المشاركة العائلية. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» ورغبت في التعرف إلى المشتريات التي قامت بها العائلة والاستفادة منها، فاتبع ما يلي: انقر مع التثبيت برهة في تطبيق متجر التطبيقات App Store لفتحه، ثم انقر فوق تبويب «المشتريات» Purchased، وستنتقل تلقائياً إلى الصفحة الخاصة بحسابك، حيث يمكنك مطالعة المشتريات التي قمت بها، وكذلك المشتريات التي قام بها أفراد عائلتك الآخرون المندرجون تحت «حساب المشاركة العائلية» Family Sharing، ومن ثم انقر فوق حساب الشخص الذي تريد التعرف إلى مشترياته على وجه التحديد، لتطلع على هذه المشتريات أو لتضيف أياً منها إلى جهازك الخاص.