«جيتاك» تكشف عن كمبيوتر لوحي «شديد التحمّل»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشفت شركة «جيتاك» العالمية عن أحدث إصداراتها من أجهزة الكمبيوتر اللوحية A140 G2 من الفئة «شديدة التحمل».

وأفادت الشركة بأن الإصدار الجديد يوفر للمهنيين والمختصين على امتداد مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات جهازاً لوحياً قوي المعالجة ومتنوع الوظائف، ويتفوق في الأداء ضمن بيئات العمل الصعبة.

ويتميز الجهاز A140 G2 بقوة معالجة واستجابة استثنائية دون المساومة على مستوى الأداء العالي حتى عند تشغيل عدد كبير من التطبيقات في وقت واحد.

ويأتي الجهاز بشاشة عرض قياس 14 بوصة، وتعتبر الأكبر بين الأجهزة اللوحية التي أنتجتها «جيتاك» حتى الآن، إذ تتيح للمستخدمين إمكانية مشاهدة واستعراض معلوماتهم بأدق التفاصيل ضمن شاشة عرض واحدة، ودون الحاجة لتكبير أو تصغير الشاشة، أو الانتقال بالعرض صعوداً وهبوطاً.

وأكدت الشركة أن جهاز «A140 G2» يحقق معايير الوقاية والحماية العالمية رقم IP65 ومعايير «الهندسة البيئية والاختبارات المعملية»، ما يعني أنه قادر على تحمل تدفق قطرات المياه من على ارتفاع يصل إلى 1.2 متر، إضافة إلى أنواع الصدمات والانسكابات والاهتزازات والغبار والسوائل والعوامل الخارجية كافة، كما يعمل ضمن درجة حرارة تراوح بين -20 و145 درجة فهرنهايت (-29 إلى 63 درجة مئوية) بكامل وظائفه.