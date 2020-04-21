«أبل» تُتيح خدمة الموسيقى في المتصفح

المصدر: كوبرتينو -د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، عن إتاحة خدمة الموسيقى Music في المتصفح أيضاً، موضحة أنه يتعين على المستخدم لبث الموسيقى على الـ«ويب»، فتح موقع: (music.apple.com) في المتصفح المفضل، وتسجيل الدخول باستخدام «هوية أبل» Apple ID الخاصة.

وأضافت أنه يمكن للمستخدم الوصول إلى جميع المجموعات وقوائم التشغيل والتوصيات الشخصية، والتي يمكن أيضاً الوصول إليها عبر التطبيق.

وبينت «أبل» أنه يتم تشغيل الموسيقى مباشرة في المتصفح، حيث يتيح هذا لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام Linux وChrome OS الوصول إلى الخدمة للمرة الأولى، فضلاً عن أنه لم يعد من الضروري استخدام إصدار iTunes القديم الآن مع نظام التشغيل «ويندوز» للتمكن من استخدام خدمة الموسيقى.

وأشارت الشركة إلى أنها تقدم للعملاء الجدد اشتراكاً تجريبياً مجانياً لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يتعين عليهم دفع اشتراك بقيمة 9.99 دولارات (نحو 36.6 درهماً) شهرياً.