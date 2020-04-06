«سوني» تقدّم سماعة رأس لاسلكية جديدة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «سوني» عن سماعة رأس لاسلكية جديدة مزودة بتقنية Extra Bass. وأوضحت الشركة اليابانية أن سماعة الرأس اللاسلكية(WF-XB700)تمتاز بفترة تشغيل طويلة للبطارية، حيث تكفي شحنة البطارية لتشغيل سماعة الرأس من نوع (In-Ear) لمدة تسع ساعات، وعند الاستفادة من علبة الشحن فإن فترة التشغيل تمتد إلى 18 ساعة.

وأضافت الشركة أن السماعة الجديدة تتميز بمقاومتها رذاذ الماء والتعرق، كما أنها تستقر بداخل الأذن بثبات بفضل «الهيكل الثلاثي»، وبالتالي فإنها تتناسب مع الرياضيين بصورة خاصة.

وذكرت «سوني» أنها اعتمدت على تقنية Extra Bass لتقوية النغمات العميقة، لتلبية متطلبات عشاق الصوت فائق النقاء، مشيرة إلى أن السماعة الجديدة تأتي باللونين الأسود والأزرق.