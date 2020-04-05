الوصول إلى لوح الألوان وتمرين التنفس عبر «غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

على الرغم من شهرة محرك بحث «غوغل» كأداة للوصول إلى محتوى الويب المتناثر والمغمور ضمن مواقع مختلفة، إلا أن هذا المحرك يقدّم للمستخدم الكثير من الأدوات المفيدة الأخرى التي لا ينتبه إليها كثيرون.

فإذا كنت ممن يستعينون دوماً بمحرك بحث «غوغل»، اتبع هذه الخطوات لتصل إلى بعض الأدوات المفيدة: انتقل إلى صفحة محرك «غوغل» البحثي وادخل إلى حقل البحث عبارة: أداة انتقاء الألوان Color Picker.

وسيعرض لك «غوغل» لوح الألوان الذي يحدّد لك بمجرد تحريك المؤشر الموجود تحته مقدار اللون الأحمر والأخضر والأزرق في كل لون يظهر أمامك، ويمكنك تحريك الدائرة الموجودة يمين النافذة لاستعراض المزيد من درجات اللون نفسه.

وبعدها أدخل إلى حقل البحث عبارة: تمرين التنفس Breathing Exercise وانقر زر الإدخال، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة زرقاء أسفل حقل البحث، انقر فوق زر التشغيل الموجود بها، لتظهر أمامك دائرة التنفس التي يمكنك بمتابعتها ممارسة الشهيق والزفير بشكل منتظم لمدة دقيقة، وهو تمرين مهم للتهدئة قبل الاجتماعات المهمة وفي حالة الغضب.

ويمكنك أيضاً إدخال عبارة: ميزان الماء إلى حقل بحث «غوغل» عبر الهاتف ليتحول هاتفك إلى ما يشبه ميزان الاستواء، وهو جهاز يستخدم للإشارة إلى ما إذا كانت الأسطح أفقية أو رأسية ودرجة ميلها، علماً بأن هذا الملمح لا يعمل عبر الحواسب. وادخل إلى حقل البحث كلمة الحاسبة Calculator لتظهر أمامك نافذة جديدة أسفل حقل البحث تضم حاسبة علمية.