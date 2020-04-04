«سامسونغ» تقدم سماعة لاسلكية مقاومة للتعرّق

المصدر: سيؤول ■د.ب.أ

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن سماعة الرأس اللاسلكية AKG N400. وأوضحت الشركة أن السماعة تمتاز بخاصية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC)، كما أنها مزودة ببطارية تعمل حتى ست ساعات، تزيد إلى 12 ساعة بالاشتراك مع حقيبة الشحن.

ويتم شحن السماعة عبر مقبس USB-C، أو بشكل لاسلكي عبر قاعدة شحن لاسلكية بتقنية Qi. ووفقاً للشركة، فإن السماعة الجديدة تدعم فئة الحماية IPX7، ما يعني مقاومتها للتعرق والمطر، كما تتيح الأزرار اللمسية الموجودة على الجسم الخارجي، إمكانية التحكم في المساعد الصوتي Assistant من «غوغل»، أو Siri من «أبل»، وكذلك إيقاف الموسيقى.