استخدام أدوات نظام تحسين المواقع مع حسابات «تويتر»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ترتبط الشبكات الاجتماعية بنظام تحسين المواقع (SEO) ارتباطاً قوياً، ويكمل بعضها عمل البعض الآخر، وليس من المستغرب والحال هكذا أن يستطيع نظام تحسين المواقع تحسين أداء الحسابات عبر شبكة التدوينات القصيرة «تويتر»، خصوصاً إذا كانت هذه الحسابات حسابات لمشروعات وأعمال أو حسابات ترويجية.

فإذا كنت من مستخدمي منصة «تويتر» وترغب في تحسين أداء حسابك، يمكنك اتباع ما يلي:

اجعل اسم المستخدم والحساب يحتوي على الكلمة الدلالية التي تركز عليها، كأن يكون الاسم التالي للرمز (@) هو اسم المشروع أو الشركة، وإذا كنت تمتلك حساباً بالفعل يمكنك تغيير الاسم الحالي، لكن لا تقُم بتغيير اسم المستخدم Username.

ضع عنوان موقعك ضمن بيانات الحساب، لكن لا تستخدم الأدوات التي تقوم بتقصير عناوين المواقع URL Shortener.

كما يمكنك وضع بعض الكلمات الدلالية Keywords ضمن سيرتك الشخصية (Bio) على الحساب، لكن لا تفرط في ذلك، لأن عدد الحروف المتاحة لك لا يتجاوز 160 حرفاً، لذا احرص على أن تكون الكلمات ذات قيمة تعريفية عالية.

تأكد من إعادة تسمية الصورة التي اخترتها كصورة لملفك الشخصي قبل تحميلها.