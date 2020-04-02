«سامسونغ» تكشف عن «غالاكسي إم 11» الجديد

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية عن هاتفها الذكي «غالاكسي إم 11» Galaxy M11 الجديد. وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة قياس 6.4 بوصات، وبدقة وضوح (720×1560) بيكسل.

وأضافت أن الهاتف يشتمل على كاميرا أمامية لصور «السيلفي» بدقة ثمانية ميغابيكسل، في حين توجد في الجهة الخلفية ثلاث كاميرات، حيث إن العدسة الرئيسة تأتي بدقة 13 ميغابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية دقتها خمسة ميغابيكسل، إضافة إلى عدسة ثالثة للعمق بدقة اثنين ميغابيكسل، مشيرة إلى أنه على الجهة الخلفية يوجد مستشعر بصمة الأصابع أيضاً. وأوضحت «سامسونغ» أن الهاتف الجديد مزود بمعالج ثماني النوى بسرعة 1.8 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت.